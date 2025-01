Da Cittadinanzattiva, progetto per nutrizione sostenibile e lotta agli sprechi

(Adnkronos) – Si chiama “Nutrizione Sostenibile e Lotta agli Sprechi” l’iniziativa promossa da Cittadinanzattiva in collaborazione con il Centro di Ricerca EngageMinds HUB dell’Università Cattolica e realizzata con il supporto non condizionato dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile. All’incontro di presentazione, che si è tenuto a Bologna nell’ambito di “Marca 2025”, oltre ai promotori e ai partner del progetto hanno partecipato anche esperti di WWF Italia e Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA), per approfondire questi temi e discutere di come aziende, istituzioni e semplici cittadini possono fare la propria parte per favorire il cambiamento. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)