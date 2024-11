Donne, Spinaci (Municipio I Roma): “Una mappatura per le necessità delle donne”

(Adnkronos) – “La mappatura offre un ventaglio a 360 gradi di una serie di servizi partendo innanzitutto dalla necessità di divulgare i numeri verdi nazionali che tantissime donne non conoscono”. Così Daniela Spinaci, presidente della Commissione pari opportunità del Municipio I di Roma in occasione della presentazione della “Mappatura dei luoghi che offrono servizi per le donne e le ragazze” che si è tenuta oggi a Roma. Un progetto che vuole consentire una rapida consultazione ed individuazione di tutti i servizi a disposizione per le donne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)