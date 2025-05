Economia, Bozzetti (Efg Consulting): “Creare ponti, non erigere barriere: dialogo guida nel futuro”

(Adnkronos) – “Investopia è una piattaforma di business e di investimenti che mette in correlazione imprenditori e investitori degli Emirati Arabi Uniti con gli europei e assume una particolare rilevanza proprio in questo momento, in cui le aziende italiane hanno grandi difficoltà per la congiuntura economica, per la corsa al rialzo dei dazi doganali e anche per motivazioni geopolitiche. Bisogna trovare nuovi mercati e tra i mercati alternativi principe vi è sicuramente quello del Golfo Arabico e specificatamente degli Emirati Arabi Uniti. Dobbiamo creare ponti e non erigere barriere, il dialogo deve essere ciò che ci guida nel prossimo futuro”. Così Giovanni Bozzetti, presidente di Efg Consulting e organizzatore di Investopia Europe, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)