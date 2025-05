Economia: Buono (Newcleo), ‘Verso collaborazione attenta in campo nucleare con Emirati’

(Adnkronos) – “Noi stiamo già collaborando con gli Emirati, in pratica, andiamo verso una collaborazione molto attenta in campo nucleare. Gli Emirati sono stati il Paese che è riuscito a innovare nel campo nucleare in modo più veloce. In dieci anni sono partiti da 0 al 25% della produzione nucleare. E l’Italia spero farà lo stesso. Speriamo che ci siano collaborazioni sia a livello di nuovi design di reattori, ma anche di investimenti sia in Italia che anche negli Emirati”. Lo dichiara Stefano Buono, ceo di Newcleo, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)