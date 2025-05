Economia: la 3a edizione di Investopia Europe a Palazzo Mezzanotte a Milano

(Adnkronos) – Un’occasione preziosa per le imprese italiane che ambiscono ad avvicinarsi a nuovi mercati, in particolare a quelli dei Paesi del Golfo: è Ivestopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti. Giunto alla sua terza edizione, il forum internazionale si è tenuto a Palazzo Mezzanotte a Milano, la storica sede della Borsa Italiana. Numerose le partecipazioni istituzionali nazionali, come quella del presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Giorgetti, Urso e Santanchè, e di quelle regionali, con il presidente della Lombardia Attilio Fontana, e degli Emirati Arabi Uniti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)