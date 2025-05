Economia, Pippo (Bocconi): “Ricerca afferma come sostenibilità sia vincente sia su performance finanziarie sia di mercato”

(Adnkronos) – “È stato stimato che entro il 2030 ci sarà la possibilità di liberare tra i quattro e i cinque trilioni di dollari attraverso l’economia circolare. Quindi, la domanda a questo punto non è più se dobbiamo investire in quella direzione, ma come. La ricerca, in particolare, ci dice che la sostenibilità è vincente sia dal punto di vista delle performance economico finanziarie, sia dal punto delle performance di mercato, è opportuno che istituzioni, Paesi e Accademie collaborino insieme per trovare soluzioni anche attraverso la digitalizzazione, che liberino questo valore”. Lo ha detto Federico Pippo, direttore Master in Corporate Finance (Mcf) presso la Sda Bocconi School of Management, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)