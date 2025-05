Economia: Pompei (Deloitte), ‘Investopia occasione per creare connessione con mondo in crescita’

(Adnkronos) – “Eventi come questo sono sicuramente fondamentali per creare un ponte, una connessione tra un mondo in crescita straordinaria, che sta in realtà diventando un centro di riferimento dello sviluppo e dell’innovazione a livello globale. Quindi, mettere in connessione questo mondo con il mondo delle imprese italiane diventa altrettanto importante perché, in un’ottica anche di diversificazione dei mercati di sbocco e anche di approvvigionamento, in alcuni casi, questi eventi danno un contributo fondamentale”. Con queste parole Fabio Pompei, ceo Deloitte Central Mediterranean, è intervenuto alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)