Economia, Santanchè: “Avanti su dialogo e visione globale per turismo”

(Adnkronos) – "E' assolutamente molto importante" essere qui "perché offre l'opportunità di poter parlare, dialogare e capire le azioni migliori e strategiche, dal punto di vista del turismo, che dobbiamo mettere in atto. Avrò il bilaterale col ministro del Turismo e le relazioni sono molto buone. Andiamo avanti sul dialogo e sull'avere una visione che sia più globale possibile per il turismo". Lo spiega Daniela Santanchè, ministra del Turismo, alla terza edizione di Investopia Europe, l'evento promosso dal Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.