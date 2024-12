Edufin Index: In Puglia livello educazione finanziaria sotto la media nazionale 

(Adnkronos) – Il tour dell’Educazione finanziaria organizzato da Alleanza Assicurazioni sbarca in Puglia. L’iniziativa, divisa in sette tappe e realizzata con la collaborazione delle istituzioni locali e il coinvolgimento attivo dei consulenti della compagnia, punta a migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani. Bari ha ospitato l’appuntamento conclusivo: un’occasione per presentare i dati elaborati dall’Edufin Index 2024, osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)