Eiis Summit 2025: sostenibilità, buone pratiche e verità nascoste dietro l’olio di palma

(Adnkronos) – “Solutions for Sustainability”, un confronto aperto sulle buone pratiche sostenibili messe in campo da imprese e realtà del terzo settore. Questo il focus di uno dei panel più interessanti dell’Eiis Summit 2025 (European Institute of Innovation for Sustainability), l’appuntamento annuale dedicato alla sostenibilità vista a 360° che si è svolto a Roma. Al centro della discussione, il ruolo cruciale della corretta informazione per promuovere consumi responsabili e contrastare le fake news, con un esempio emblematico: l’olio di palma sostenibile. Per anni demonizzato da campagne di marketing “green” poco scientifiche, l’olio di palma è stato oggetto di un boicottaggio ideologico che ha spesso ignorato il progresso della filiera sostenibile certificata RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil).

