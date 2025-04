Emofilia, Linari (Careggi): “Riclassificazione Aice da donna portatrice a emofilica”

(Adnkronos) – “Sappiamo che il 30% delle portatrici ha dei livelli di fattore ottavo o nono più bassi del normale” e di questo 30%, “il 10-15% ha manifestazioni emorragiche”. Pertanto, il progetto di Aice – Associazione italiana centri emofilia consiste in “una rivalutazione di tutte le portatrici: caratterizzarle in maniera adeguata e trasformare la donna da portatrice a donna affetta da emofilia, nel caso in cui i livelli siano analoghi a quelli del maschio emofilico”. Così, Silvia Linari, dirigente medico Sod Malattie Emorragiche e Coagulative Aou Careggi a “Le MEC malattie emorragiche congenite nelle donne: una condizione di rarità e fragilità. Diagnosi e terapie” il convegno promosso nella XXI Giornata mondiale dell’emofilia che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)