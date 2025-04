Emofilia, Nappi (Agui): “Rischio Mec già in pubertà con inizio menorrea”

(Adnkronos) – “Le donne possono presentare un rischio di MEC o malattia emorragica congenite nel momento in cui iniziano la loro avventura con le mestruazioni”. Pertanto, “alla pubertà, ogni qual volta una giovanissima afferisce al pronto soccorso con una mestruazione che è un lago di sangue, non dobbiamo pensare che sia normale, ma è necessario andare più a fondo” in quanto “la mestruazione per le giovanissime che possono avere questo tipo di patologia diventa una vera e propria condanna: colpisce nel profondo e ha un impatto sulla vita scolastica, sociale e personale”. Le parole di Rossella Nappi, professore di ostetricia e ginecologia dell’università degli Studi di Pavia e presidente dell’Associazione ginecologi universitari italiani – Agui, al convegno “Le MEC malattie emorragiche congenite nelle donne: una condizione di rarità e fragilità. Diagnosi e terapie”, promosso nella XXI Giornata mondiale dell’emofilia che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)