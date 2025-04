Emofilia, Riva (Cnel): “Formazione su Mec sia a paziente che a odontoiatri”

(Adnkronos) – È importante conoscere le Mec nell’ambito odontoiatrico: “Bisogna formare il paziente e il collega odontoiatra” in quanto “il paziente deve avere un regime normale di igiene orale per impedire quei piccoli sanguinamenti, che poi richiedono farmaci molto costosi . L’odontoiatra deve conoscere cosa fare e come farlo, mettendosi sempre in contatto con i centri di emofilia per poter fare terapie corrette”. Sono le parole di Francesco Riva, consigliere Cnel e presidente Coci, a “Le MEC malattie emorragiche congenite nelle donne: una condizione di rarità e fragilità. Diagnosi e terapie” il convegno promosso nella XXI Giornata mondiale dell’emofilia che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)