Expo Osaka, Sakamoto (Bracco Japan): “Con Bracco Japan esaltiamo le radici italiane dell’azienda”

(Adnkronos) – “Sin dagli anni ‘90 qui in Giappone tutti conoscevano i prodotti Bracco, ma non l’azienda. Abbiamo deciso di sottolineare con forza le nostre radici italiane dato che l’Italia è molto apprezzata in Giappone. Abbiamo deciso di spingere proattivamente sul fatto che siamo un’azienda italiana per rilanciare il nostro valore”. Sono le parole del presidente di Bracco Japan, Tetsuaki Sakamoto, nel giorno della presentazione al pubblico dell’healthcare giapponese, della nuova realtà del Gruppo Bracco. La presentazione è avvenuta al Padiglione Italia, di cui Bracco è Gold Sponsor, all’expo di Osaka. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)