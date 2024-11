Fantini: “Le Raccomandazioni italiane sugli Standard di Qualità delle Cure per le MICI”

(Adnkronos) – “Gli standard di cura rappresentano un importante progetto che abbiamo portato a compimento quest’anno – ha spiegato Prof. Massimo Claudio Fantini, Segretario Generale IG-IBD, durante i lavori di apertura del XV Congresso Nazionale IG-IBD, la tre giorni organizzata dal Gruppo Italiano per lo Studio delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. “Hanno come finalità quello di offrire ai singoli operatori delle linee di indirizzo che possano essere utilizzate a livello locale con le diverse amministrazioni regionali per ottenere tutto ciò che serve per una corretta ed efficiente gestione dei nostri pazienti.” —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)