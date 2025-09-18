Fashion & Talents: Gramigna (Accademia del Lusso): “Sì a confronto con realtà internazionali”

(Adnkronos) – “Siamo divulgatori del nostro saper fare, quindi del nostro Made in Italy, ma ci piace confrontarci con realtà internazionali perché la moda è trasversale, come la comunicazione e il talento internazionale”. Sono le parole di Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso – Roma, in occasione della VII edizione di “Fashion & Talents”, la sfilata-evento, organizzata da Accademia del Lusso e Università eCampus in piazza di Spagna a Roma, dove hanno preso vita le creazioni degli studenti, nate dalle collaborazioni con Giuliano Fujiwara, No Limits e Romeo Gigli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)