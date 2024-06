Forum Comunicazione 2024, Spadini (Havas media): “Investito risorse importanti in lancio CSA – Consumer Science Analytics”

(Adnkronos) – “L’integrazione tra metodi di comunicazione tradizionali e digitali avviene in Havas media attraverso tre aree di intervento: la prima prevede di comprendere oltre all’audience anche i consumatori dei nostri clienti e questo è possibile grazie agli investimenti fatti nel lancio di CSA – Consumer Science Analytics. Il secondo elemento è la capacità di sperimentazione, per consigliare al cliente le innovazioni che riteniamo abbiano più valore. In ultimo, la capacità di implementare, misurare e apprendere l’innovazione”. Così Stefano Spadini, amministratore delegato Havas media network Italia, a margine della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)