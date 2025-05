Forum Comunicazione 2025, Ansuini (Banca d’Italia): “Esigenza società è comprendere ciò che avviene”

(Adnkronos) – “La comunicazione istituzionale oggi è una comunicazione di servizio, perché il mondo cambia velocemente e l’esigenza dei destinatari finali della comunicazione, dei cittadini, della società civile è comprendere innanzitutto ciò che sta avvenendo intorno. La transizione digitale è solo uno degli esempi che si possono fare: le persone hanno bisogno di capire in che direzione vanno i contesti rilevanti e soprattutto hanno bisogno di partecipare ad una evoluzione in corso”. Lo ha detto Paola Ansuini, direttore della comunicazione, tutela clientela e educazione finanziaria Banca d’Italia, in occasione della due giorni firmata Comunicazione Italiana, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’ e ospitata presso la sede di Assolombarda. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum Comunicazione rappresenta un appuntamento imperdibile per coloro che si occupano di comunicazione d’impresa e di innovazione digitale. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, l’edizione 2025 del Forum si tiene nella sede milanese di Assolombarda. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)