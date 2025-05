Forum Comunicazione 2025, Camilli (Coca-Cola): “Essere qui è fonte di ispirazione”

(Adnkronos) – “Essere qui oggi a confrontarci fra persone che fanno più o meno lo stesso lavoro o comunque lavori simili, è stata una grande opportunità, perché è sempre un’occasione per avere degli spunti ulteriori anche da chi si trova in contesti diversi, segue aziende differenti, ma che si trova sempre con la stessa difficoltà di diventare visibile, di essere riconoscibile e di soprattutto riuscire a trasferire i valori della propria azienda e del mondo sul quale devono dare una finestra. Ho trovato questo evento di grandissima ispirazione”. Sono le dichiarazioni di Cristina Camilli, public affairs, communication and sustainability senior director di Coca-Cola al primo dei due giorni del Forum ‘Comunicazione 2025 – Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)