Forum Comunicazione 2025, Mazzon (Alstom): “Importante coerenza in tutto ciò che si comunica”

(Adnkronos) – “In questi ultimi anni abbiamo assistito a una crescente importanza dei ruoli della comunicazione all’interno della governance dell’azienda e aumentando la sensibilità della comunicazione verso l’esterno, ma anche verso l’interno, è fondamentale essere coerenti e concreti in tutto quello che si comunica. In questo oggi siamo qui, nel Forum della Comunicazione ospitato in Assolombarda, a ribadire l’importanza anche della comunicazione aziendale e l’importanza della collaborazione tra imprese, istituzioni, università e associazioni d’impresa, insieme alle aziende”. Queste le parole di Gaia Mazzon, communication director italy di Alstom, alla prima delle due giornate della diciottesima edizione del Forum Comunicazione, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’ e in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Firmato Comunicazione Italiana, il Forum è l’appuntamento nazionale dedicato alla comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)