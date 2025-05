Forum Comunicazione 2025, Spitella (Arera): “Ruolo comunicatore sempre più strategico”

(Adnkronos) – “Il ruolo del comunicatore all’interno delle strutture corporate o anche delle istituzioni è sempre più strategico e sempre meno confezionatorio. Non si arriva più alla fine di un processo a rendere bello il prodotto da mettere sullo scaffale, che sia un prodotto informativo, che sia un prodotto istituzionale o di comunicazione, ma si lavora a ragionare, a segmentare i mercati, a cercare di capire quali possono essere gli strumenti, i target e i messaggi da posizionare”. Parole di Gian Luca Spitella, direttore comunicazione di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e presidente Green Economy Award Associazione For Human Community, alla prima delle due giornate della diciottesima edizione del Forum Comunicazione, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’ e in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Firmato Comunicazione Italiana, il Forum è l’appuntamento nazionale dedicato alla comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)