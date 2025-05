Forum Comunicazione 2025, Tonini (Havas): “Aiutiamo imprese a costruire propria reputazione sul mercato”

(Adnkronos) – “La nostra agenzia nasce per aiutare le imprese a costruire la propria reputazione sul mercato, agendo verso diversi stakeholder pubblici di riferimento. Proprio in questo sistema, la leadership narrativa crea valore perché mette in atto il fare dell’impresa attraverso dati tangibili ed elementi concreti verso pubblici molto diversi fra di loro”. Lo spiega Caterina Tonini, ceo di Havas Creative Network Italy, co-founder & ceo di Havas Pr Milan – Havas, a margine della prima delle due giornate dell’edizione 2025 del Forum Comunicazione, l’appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale che da ormai diciotto anni riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni. Intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’, il Forum si tiene nella sede milanese di Assolombarda. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)