Forum risorse umane, Begelle (Top Employers Institute): “Forniamo alle aziende informazioni e dati per migliorare le loro pratiche”

(Adnkronos) – “Il contributo di Top Employers Institute, essendo noi certificatori globali delle best practice hr, è quello di fornire alle aziende informazioni e dati per migliorare le loro pratiche. Ci posizioniamo sempre di più come inside provider e accompagniamo le aziende nel migliorare, basandosi sul nostro processo di certificazione”. Con queste parole Massimo Begelle, regional manager per l’Italia, la Spagna, il sud Europa e Middle East di Top Employers Institute, è intervenuto, a Milano, in occasione della XVI edizione del Forum hr di Comunicazione Italiana. Bullet point del Forum 2024, gestione del talento, formazione, benessere organizzativo e nuove frontiere offerte dall’innovazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)