Forum risorse umane, Colasanti (Well Makers): “People management integra tecnologia, benessere e sostenibilità”

(Adnkronos) – “Il nostro modello di people management sta evolvendo verso un approccio olistico, integrando tecnologia, benessere e sostenibilità. Stiamo sviluppando un ecosistema che opera su cinque dimensioni: finanziaria, fisica ed emotiva, ambientale e di mobilità, cognitiva e la dimensione sociale”. Così Stefano Colasanti, responsabile di Well Makers by BNP Paribas, intervenendo, a Milano, in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana. Gestione del talento, formazione, benessere organizzativo e nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica i keypoint al centro degli incontri organizzati per il forum 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)