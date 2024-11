Forum risorse umane, Meroni (Mega Italia Media): “Ci occupiamo di e-learning per formazione digitale”

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda l’innovazione in ambito hr, noi ci occupiamo di piattaforme e-learning per la formazione digitale e di un catalogo di oltre 300 corsi utilizzabili all’interno di queste piattaforme e-learning, soprattutto in ambito di formazione obbligatoria, quindi salute e sicurezza sul lavoro, gpr e compliance in generale”. Sono le dichiarazioni di Luigi Matteo Meroni, consigliere delegato di Mega Italia Media, tra i protagonisti del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, che anche per il 2024, a Milano, ha riunito i professionisti del settore risorse umane in un incontro dedicato ai temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica. Tema del 2024 ‘Integrability’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)