Forum risorse umane, Molinari (Gility): “Per trattenere talenti offrire formazione”

(Adnkronos) – "La più grande sfida che le aziende e il mondo dell'hr stanno affrontando è quella di riuscire ad attrarre, trattenere e mantenere ingaggiati i talenti. La formazione, che è quello che noi portiamo all'interno delle aziende, è lo strumento attraverso il quale trattenere i talenti e prepararli ad affrontare le sfide future". Sono le parole di Flavio Molinari, cso e cofounder di Gility – la formazione per il futuro, in occasione della sedicesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, l'appuntamento annuale per i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane. Il Forum risorse umane è un'occasione per riflettere sulle principali sfide legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall'innovazione tecnologica e strategica.