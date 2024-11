Forum risorse umane, Sturbini (360 Welfare): “Offriamo ad imprese strumento per investire nel welfare territoriale”

(Adnkronos) – “Come 360 Welfare vogliamo dare un nuovo strumento alle imprese che, accanto al welfare tradizionale, consenta di investire nel welfare territoriale, uno strumento formidabile per riversare le risorse anche a beneficio del territorio, in un’ottica di sostenibilità sociale d’impresa”. Con queste parole Paolo Sturbini, direttore generale 360 Welfare, è intervenuto, a Milano, in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana. Keypoint del Forum 2024, gestione del talento, formazione, benessere organizzativo e nuove frontiere offerte dall’innovazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)