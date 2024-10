(Adnkronos) – Generazione G, l’iniziativa per rilanciare la natalità promossa da Prénatal in collaborazione con il Moige – Movimento italiano genitori, compie un anno. In questo periodo sono stati raccolti fondi per 800mila euro, grazie alle donazioni di partner e clienti, sono state coinvolte 14 regioni italiane, 264 famiglie fragili e sono nati 42 bambini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)