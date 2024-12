Genitorialità, Vitali (Wind Tre): “Lavoriamo per rendere mondo digitale luogo di opportunità e benessere”

(Adnkronos) – “L’educazione digitale è una priorità oggi, perché siamo immersi in una vita che è sempre più vissuta anche nel digitale e la focalizzazione va sicuramente alle categorie più deboli, quindi i bambini sono l’area di focus per Wind 3. Noi sentiamo una forte responsabilità digitale perché siamo la prima porta d’accesso a Internet in Italia e quindi riteniamo che sia anche nostro compito quello di rendere questo mondo il più possibile un luogo di opportunità e di benessere”. Lo dichiara Tommaso Vitali, direttore B2C marketing e new business di Wind Tre, in occasione dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. Al centro del confronto il sostegno alla genitorialità, realizzabile attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)