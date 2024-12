Giubilei (Alleanza Nazionale): “In Mediae Terrae prospettiva di ripresa per territori identitari”

(Adnkronos) – “È vero che all’interno di questo libro si racconta La tragedia del terremoto, ma al tempo stesso si offre una prospettiva di ripresa e di rinascita per dei territori che fanno parte storicamente della nostra storia e dell’identità italiana”. Lo ha detto Francesco Giubilei, editore e direttore scientifico Alleanza Nazionale, alla presentazione del libro ‘Mediae Terrae’ di Guido Castelli, Senatore della Repubblica e Commissario straordinario Sisma 2016.Il libro, presentato in anteprima allo stand della Regione Lazio al Roma Convention center, in occasione della Fiera nazionale della piccola e media Editoria ‘Più libri, più liberi’, racconta la ricostruzione dell’Appennino centrale colpito dal sisma tra il 2016 e il 2017. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)