Grimaldi (Presidente Designato Anmco): “Nuove terapie di precisione grazie ad una diagnosi più veloce ed accurata”

(Adnkronos) – “Questo congresso è l’occasione per mettere a punto tutte le nuove terapie in ambito cardiovascolare, ma anche i giusti percorsi diagnostici per arrivare alla definizione più precisa possibile della patologia, proprio perché oggi noi abbiamo la possibilità di una terapia di precisione, quindi individuata correttamente la patologia possiamo fare delle terapie molto mirate e molto precise.” Lo ha detto il Presidente Designato di Anmco ( l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) Massimo Grimaldi intervistato nel corso del Congresso Anmco a Rimini fino al 17 di Maggio “Oltre a questo, in congresso c’è anche l’occasione di presentare dei grossi lavori di ricerca che sono stati svolti nello scorso anno” ha concluso—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)