Heineken® presenta a Milano gli eventi Bar Dating

(Adnkronos) – Una web app che fonde il mondo degli appuntamenti e quello dei bar: è Bar Dating di Heineken®, pensata per essere uno strumento divertente e semplice per scoprire nuovi locali, così da incoraggiare i giovani ad uscire dalla propria comfort zone e aprirsi a nuove esperienze. Dopo il lancio della web app Bar Dating, Heineken® ha presentato al Bar Magenta a Milano, gli eventi Bar Dating, con la partecipazione di Tommaso Zorzi come ambassador del progetto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)