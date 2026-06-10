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Hydrogen Expo 2026: Maggi (H2IT), ‘nella mobilità sfida è coordinare l’intera filiera’

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REDAZIONE
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“Come H2IT raccogliamo tutti gli attori della filiera dell’idrogeno e approfondiamo tematiche fondamentali per lo sviluppo di questo vettore energetico a livello nazionale. Oggi abbiamo parlato di mobilità ed in particolare di come integrare l’idrogeno all’interno della mobilità sostenibile. Dal convegno è emerso che è importante allineare tutti i vari segmenti del settore della mobilità, a partire dalle infrastrutture di rifornimento, a coloro che forniscono i mezzi e a coloro che compreranno, inserendo i mezzi all’interno dei propri processi. Allineando tutti questi segmenti della filiera, saremo in grado di avere un ecosistema forte e capace anche di essere competitivo a livello europeo. E’ necessario, pertanto, lavorare tutti insieme affinché ci siano degli strumenti a supporto di tutti questi vari attori che compongono la filiera”. Sono le dichiarazioni di Cristina Maggi, Direttrice H2IT, in occasione del convegno ‘Idrogeno e derivati per la mobilità del futuro: come generare valore per il tessuto industriale nazionale’, organizzato nel contesto della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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