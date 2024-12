(Adnkronos) – La band bergamasca torna con il nuovo album e, nell’intervista all’Adnkronos, si racconta: dalla loro passione per il ‘citazionismo’ alla forza del gruppo, passando per l’amore per gli 883.

Una cosa che manca? “Vogliamo restare per tanto tempo nel cuore delle persone” —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)