Immobiliare, Frontoni (Unimc): “Intelligenza artificiale sta portando innovazione nel settore”

(Adnkronos) – "Abbiamo coniato in collaborazione con 'Sinergie' questo nuovo termine: intelligenza immobiliare. E' un'intelligenza fatta di dati, del valore del dato, di immagini, di tanti dati multimediali che oggi sono patrimonio del mondo immobiliare e che sono utili per tante applicazioni, anche quella di riconoscere o conoscere qualcosa che accade in questi ambiti o migliorare la qualità con cui descriviamo, con cui facciamo la nostra comunicazione e il nostro marketing di un oggetto dell'immobiliare. In questi scenari, oggi il mondo dell'intelligenza artificiale generativa ci sta portando molte novità che ci permettono di creare contenuti, di arricchire descrizioni". Queste le parole di Emanuele Frontoni, professore di Informatica università di Macerata e co-director Vrai – Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, in occasione dell'evento 'Sinergie', svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l'immobiliare.