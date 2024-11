Immobiliare, Semerano (Gestim): “Settore un po’ in ritardo su digitalizzazione”

(Adnkronos) – “Come ogni anno, si fa il focus sull’anno e l’andamento della digitalizzazione nelle agenzie immobiliari. Purtroppo, duole dirlo, come sempre il nostro settore è un po in ritardo, però è sintomatico perché proprio il comparto Italia se lo paragoniamo con tutto il resto del mercato estero che è in ritardo per quanto riguarda il tema di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Il problema principale non è l’assenza di tecnologia, perché di tecnologia ce n’è veramente tantissima, ma la base dei dati”. Lo afferma Angelo Semerano, ceo & founder Gestim, in occasione dell’evento ‘Sinergie’, svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l’immobiliare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)