Immobiliare, Trupia (Per La Retorica): “Coraggio retorico è affrontare pubblico dicendo ciò che si pensa”

(Adnkronos) – "Parlerò di retorica e coraggio. La retorica è l'arte della persuasione e cosa sia il coraggio lo scopriremo durante questa giornata. Il coraggio dal punto di vista della retorica è il coraggio di prendere la scena, pronunciare un discorso e affrontare un pubblico che è il coraggio di dire veramente quello che si pensa". Così Flavia Trupia, amministratrice delegata Per La Retorica in occasione dell'evento 'Sinergie', svoltosi a Milano e dedicato agli agenti, ai servizi e alla tecnologia per l'immobiliare.