Imprese, consulente Bisconti: “ruolo del tempo centrale in rivoluzione mondo del lavoro”

(Adnkronos) – “Stiamo attraversando una rivoluzione copernicana del modo in cui intendiamo il lavoro e una delle dimensioni che è messa in discussione da questa rivoluzione è proprio il tempo: come si concepisce il tempo del lavoro? Qual è il tempo giusto? Cosa devono fare le aziende e le organizzazioni in merito? I sindacati hanno in questo momento questa opportunità di intercettare un cambiamento così profondo”. Lo ha detto all’Adnkronos Chiara Bisconti, consulente aziendale ed esperta di lavoro agile, in occasione della 105esima Assemblea Manageritalia, la Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato. In loro rappresentanza, 200 delegati partecipano alla due giorni a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)