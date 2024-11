Imprese, Ricci (Sace): “1.4 mld di iniziative nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa”

(Adnkronos) – “Oggi presentiamo il programma Africa Champion Program, un programma di formazione e di incontri con il player che le imprese italiane possono incontrare in Africa. Nell’ambito del Piano Mattei, da gennaio 2024, abbiamo già investito 1.4 miliardi in iniziative. Il punto di partenza per favorire uno slancio maggiore per le piccole e medie imprese che vogliono entrare in Africa”. Parole dell’amministratore delegato di Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha presentato a Roma il programma che gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ha il sostegno della Struttura di Missione del Piano Mattei della Presidenza del Consiglio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)