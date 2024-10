Imprese, sen. Morelli: “Brand italiani sono punte di diamante mondiali”

(Adnkronos) – “I grandi brand italiani sono un biglietto da visita per tutti noi e quindi, per gli italiani è un po’ più semplice approcciare i nuovi mercati se vengono anticipati dai nostri brand, che normalmente portano qualità, creatività e sono punte di diamante mondiali”. Lo riferisce Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici, in occasione dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca promossa da Centromarca e condotta da Althesys sul valore condiviso dell’industria di marca sul sistema Paese.

