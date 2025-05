Inps, al ForumPA 2025 l’istituto illustra la sua azione per contrasto frodi e truffe

(Adnkronos) – Anche per il 2025 si rinnova l’appuntamento incentrato sul futuro della Pubblica Amministrazione: Forum PA, che quest’anno vede come protagonista l’INPS. Nel corso della prima giornata l’istituto ha illustrato le strategie, le alleanze e le campagne che sta promuovendo per contrastare le frodi e le truffe digitali. La crescente incidenza delle truffe online ha spinto l’istituto a intensificare le attività di contrasto, investendo su innovazione e comunicazione. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la campagna istituzionale costruita attorno al messaggio “La legalità si difende ogni giorno, anche nella rete”. Nel corso del primo appuntamento, si è anche illustrata la necessità di fare rete tra i vari enti, così da evitare il diffondersi di ulteriori truffe e frodi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)