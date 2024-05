(Adnkronos) – "Puntiamo anche a montare soluzioni che grazie all’AI aiutino le aziende a lavorare meglio”. Sono le parole di Antonio Bosio, head of B2b center of excellence di Samsung, a margine della terza edizione dell’It Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento nazionale dedicato agli scenari dell’It management e della cybersecurity, che quest’anno approda a Milano per la prima volta. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)