(Adnkronos) – Innovativa e utile per studenti e aziende. È LabLab, l’app di Regione Lombardia pensata per accompagnare gli studenti nell’orientamento e aiutarli a scegliere un’esperienza nelle aziende dei loro sogni. Protagonista la formazione a 360 gradi in tutti i settori, grande valore aggiunto per il mondo economico e produttivo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)