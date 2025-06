Lavoro, Bentivogli (Base Italia) “mercato polarizzato tra retribuzioni adeguate e lavoro povero”

(Adnkronos) – “Il ruolo del sindacato sostanzia la democrazia diffusa nei luoghi di lavoro. In Italia abbiamo un mondo del lavoro particolarmente polarizzato, con una parte di lavoro scelto, di alte competenze e buoni contratti, alte professionalità e salari medio alti. Il lavoro intermedio è quasi sparito, a scapito, soprattutto negli ultimi anni, di inflazione alta e verso il lavoro più povero. E questo è un problema che ha polarizzato verso l’alto e verso il basso il nostro mercato del lavoro”. Parole di Marco Bentivogli, esperto in politiche di innovazione industriale e lavoro, partecipando alla 105esima Assemblea Manageritalia. La community dei manager e delle alte professionalità conta 45 mila associati e in loro rappresentanza, 200 delegati hanno partecipato alla due giorni a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)