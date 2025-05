Lavoro: Camiz (Velux Italia), ‘Le pratiche di progettazione e di approvazione in edilizia scontano decenni di ritardo’

(Adnkronos) – “Oggi esistono ricerche e strumenti molto avanzati per lavorare sulla quantità di luce e la sua distribuzione negli spazi in modo adeguato. Sappiamo quanto la luce naturale sia fondamentale per il benessere fisiologico umano, ma mancano strumenti semplici e accessibili per garantire un controllo adeguato già in fase di progettazione”. Queste le parole di Giulio Camiz, responsabile scientifico Velux Italia, durante il seminario “Costruire il benessere, il ruolo della luce naturale e della luce zenitale nell’edilizia” che si è tenuto a Roma presso il Senato della Repubblica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)