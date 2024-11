Linfoma diffuso su grandi cellule B, Hamadani: “Considerato aggressivo, le cellule crescono rapidamente”

(Adnkronos) – “Il linfoma diffuso a grandi cellule B è il tipo più comune di linfoma non-Hodgkin. È generalmente considerato un linfoma aggressivo. Senza trattamento, la prognosi per i pazienti è generalmente sfavorevole. Negli Stati Uniti, si registrano circa 20.000-25.000 casi ogni anno. In Italia, si contano circa 4.000-5.000 nuovi casi. La malattia è curabile nella grande maggioranza dei pazienti. Dal punto di vista epidemiologico, è leggermente più comune nei maschi. L’incidenza della malattia aumenta con l’età. Pertanto, l’età media alla diagnosi è generalmente verso la fine della sesta decade della vita. Questa malattia è più comune nei pazienti di origine europea, quindi più frequente nei bianchi”, ha spiegato Mehdi H. Hamadani, Director, BMT & Cellular Therapy Program at Medical College of Wisconsin —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)