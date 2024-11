Malattie rare, Aisla lancia ‘Una promessa per la ricerca’

(Adnkronos) – Con una diretta streaming su YouTube e sui social, che ha consentito agli spettatori di interagire e commentare, Aisla, l’Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica, ha radunato nell’evento “Una promessa per la Ricerca”, grandi personaggi dello sport, dello spettacolo, giornalisti, istituzioni, ricercatori e clinici per fare rete nella lotta contro la sla, una malattia degenerativa invalidante. L’evento ha dato il via alla campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica, l’unica speranza per un futuro senza Sla. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)