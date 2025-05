Malattie rare, Garante disabilità: “Rete con pazienti ed enti perché Sla non scalfisca dignità”

(Adnkronos) – “Dobbiamo favorire l’accesso alle cure, agli strumenti, agli ausili, alle tecnologie universali, promuovendo progetti di vita personalizzati e concreti. Dobbiamo pensare insieme a come condividere questo sforzo. La Sla è una delle patologie più dure. Questa situazione non deve scalfire la dignità della persona e negare i suoi diritti. In questo, la rete ha un ruolo fondamentale. Il Garante è un’istituzione creata non solo per vigilare sui diritti, ma anche per promuovere i diritti” collaborando “con le famiglie, ma anche con tutti gli attori pubblici, ma anche i privati che fanno servizi per il pubblico”. Lo ha detto Antonio Pelagatti, membro del collegio dell’autorità garante per la disabilità, in occasione della Conferenza nazionale Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, a Jesi (Ancona). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)