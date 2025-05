Malattie rare, Massimelli (Aisla): “Ascolto e prossimità sono azioni”

(Adnkronos) – “Per Aisla ascolto e prossimità non sono solo parole, ma azioni. La dimostrazione sta nei numeri: oltre 2500 associati, 300 volontari, 64 presidi territoriali e più di 6600 interventi concreti a sostegno nel 2024. Il nostro è un impegno costante”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla, Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica, in occasione della Conferenza nazionale dell’associazione. Un incontro corale, partecipato e ispirante, che ha visto protagonisti istituzioni, territori, professionisti, volontari e giovani studenti, uniti da un obiettivo comune: trasformare il tempo dell’ascolto in scelte politiche, sociali e culturali concrete. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)