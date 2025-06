Marinali (ACEA): ‘Una promessa a Roma, ci prendiamo cura della città’

(Adnkronos) – A margine dell’evento “I Mercati di Traiano si vestono di nuova luce”, la presidente di ACEA Barbara Marinali presenta il progetto di illuminazione artistica realizzato da Areti, società del gruppo. Un intervento tecnologicamente all’avanguardia che raddoppia i punti luce riducendo i consumi energetici del 35%, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio. “Vogliamo prenderci cura della città – ha dichiarato Marinali – investendo in bellezza, acqua, luce e rifiuti per rendere Roma più vivibile per tutti.” —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)